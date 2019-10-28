وفاة الفنان المصري قاسم الدالي عن عمر يناهز 80 عاماً

تُوفي الفنان المصري قاسم الدالي، أمس الأول (الجمعة)، عن عمر يناهز 80 عاما، بعد صراع مع المرض.

وتم تشييع جثمان الفقيد من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة ظهر أمس، فيما سيُقام العزاء اليوم الأحد بمسجد الخلفاء الراشدين بالجيزة بمنطقة البحر الأعظم، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية. وُلد الفنان قاسم الدالي عام 1939، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية مع الفنان عادل إمام، منها “النمر والأنثى”، و”المشبوه”، و”رمضان فوق البركان”، و”بخيت وعديلة”، كما شارك في أعمال تلفزيونية كثيرة منها “التوأم”، و”امرأة من زمن الحب”، و”نسيم الروح”، و”وجع البعاد”.