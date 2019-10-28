أحلام وسميرة سعيد في مرحلة المواجهة بـ”ذا فويس”.. تتنافسان بسعر إطلالتهما!

لم تتوقّف المنافسة بين النجمتين أحلام وسميرة سعيد على اختيار المشتركين في برنامج “ذا فويس” فقط، بل ذهبتا أيضًا إلى اختيار إطلالات، في محاولة منهما لجذب الانتباه، منذ أولى حلاقات مرحلة “المواجهة” من البرنامج الذي انطلقت مساء السبت 26 أكتوبر. واختارت أحلام اللون الورديّ الفاتح في إطلالتها الجديدة مرتدية فستان ميدي من تصميم الكسندر ماكوين، فيما بلغ سعره ما يقارب الـ 2000 دولار، حيث تميّز الجزء العلويّ من الفستان بقصّة “neck V” مع الأكمام الطويلة عند الخصر، فحدّد قوامها. بينما تميّزت تنورة الفنانة الإماراتية بالقصّة التي تقفل بالأزرار عند الطرف مثل القميص، وأكملت أحلام اللوك ببلايزر بنقشة الكارو باللونين الأبيض والأسود.

ونسقّت أحلام إطلالتها الورديّة بحذاء زهري اللون مع لمسة روك باللوك الفضيّ، فحاولت كسر نمطيّة إطلالتها، فيما ارتدت مجوهرات ماسيّة من القلادة الطويلة، وخواتم زينت أصابعها، معتمدة في الوقت نفسه تسريحة الشّعر القصير المنسدل، ومكياج عيون سموكي الناعم مع أحمر الشّفاه الورديّ. في المقابل؛ اختارت النجمة المغربيّة سميرة سعيد الظهور بفستان كارو قصير من اللونين الأبيض والأسود، من ماركة بالمان، يبلغ سعره 2134 دولارًا، حيث تميّز بنقشة الكارو أو plaid بينما جاء جزؤه المتوسّط بقماش الدينيم باللون الأسود. وتميّزت تنورة النجمة المغربية بجيبين من الخلف، فمنحها لمسة عصرية وكاجوال، نسّقتها بحذاء عال أسود اللون، ومجوهرات عصرية، وكذلك تسريحة الشّعر المبلّل، فيما اختارت المكياج السموكي القوي مع الرموش الطويلة والكثيفة، واتبعته بلون شفاه أحمر.