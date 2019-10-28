كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 03:56 صباحاً - شاركت الفنانة السعودية اسيل عمران عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو من حفل ميلاد شقيقتها الإعلامية “لجين عمران” الثاني والأربعين .

ويظهر الفيديو لحظة استلام لجين عمران شقتها الجديدة في جزيرة السعديات في ابو ظبي حيث فاجأتها عائلتها بالاحتفال بعيد ميلادها.

كما نشرت اسيل صورة لها مع لجين وعائلتهما وعلقت كاتبة: “لولو حبيبي كل عام وانت بسعادة وراحة ونجاح أكثر وأكثر

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. اجواء عيد ميلاد لجين عمران: شقة جديدة ومفاجأة من عائلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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