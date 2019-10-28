شكرا لقرائتكم خبر عن سمسم شهاب يجدد تعاونه مع شريف حمدان بعد نجاحهما فى الألبوم الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح ألبوم "عايش جدع" يستعد المطرب الشعبي سمسم شهاب لتسجيل أغنية بعنوان "أنت البريمو" ضمن ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى باسم منير، ومكساج وماستر محمد جودة حسبما أكد الملحن شريف حمدان لـ"الخليج 365".

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها شريف حمدان مع سمسم شهاب، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "عايش جدع"، وتتر مسلسل "أنا وبابا وماما" لأشرف عبد الباقي، "عيشة الغلابة"، وغيرها.

وطرح سمسم شهاب مؤخرا أغنية جديدة، تحمل اسم "بعاند ليه" عبر موقع يوتيوب، الأغنية من ألحانه، كلمات صلاح مندى، توزيع محمد هارون الذى يتعاون معه لثالث مرة فى ألبوم "عايش جدع"، بعد أغنية "وأنا عينى فى عنيك"، وأغنية "أنا لو كرهت".

وكان سمسم شهاب قد طرح عددا من أغنيات ألبومه الجديد "عايش جدع"، منها: "كلام غريب"، وهى من كلمات وألحان وائل زكى، توزيع موسيقى مصطفى أبو رية، و"جربت الظلم" كلمات عماد عبيد، ألحان وتوزيع شريف حمدان.