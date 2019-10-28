لاميتا فرنجيه بإطلالة جريئة من الجيم

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 02:58 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه، متابعيها بمقطع فيديو جديد، وهي داخل إحدى صالات الجيم في دبي. وظهرت لاميتا فرنجيه في الفيديو مرتدية ملابس جريئة وتستعرض جسدها الرشيق عبر حسابها على انستغرام. وعلقت لاميتا فرنجيه قائلة: “التمارين الرياضية ليست فقط جيدة لجسدك ولكن أيضا لصحتك النفسية”. كانت آخر أعمال فرنجيه السينمائية، فيلم “بنت من دار السلام”، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.

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