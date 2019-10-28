شاهد.. مي حلمي تغتسل من ذنوبها في معبد هندي!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 02:58 صباحاً - شاركت المذيعة المصرية مي حلمي متابعيها بمقطع فيديو جديد لها من جزيرة بالي الاندونيسية حيث تتواجد حاليا.

وظهرت مي حلمي في الفيديو في معبد Tirta Empul الهندي وهي تقوم بطقوس يعتقد الهنود انها تنقي من الذنوب حيث وضعت يدها فوق رأسها بينما كانت المياه تتدفق عليها.

يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي تظهر فيها مي حلمي من هذا المعبد فقد سبق وان نشرت صورة وعلقت عليها معرفة بالمعبد قائلة: “يقولون عن معبد تيرتا اوبود بالي ان له طقوس خاصه .. رداء اخضر تقديسآ للأرض فهي الحياه ، ينابيع مياه عذبه من باطن الارض فالماء هو النقاء .. فلا ارض بلا ماء تحيا .فكل من اغتسل في “بحيره معبد تيرتا” ذهبت اسحاره وحساده وانهارت اعدائه فهناك خيران ان تصدق او لا فلك حق الاختيار ولكن اعلم جيدا عندما تضع قدميك في بحيره تيرتا فستصدق الاسطوره

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