كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 02:58 صباحاً - شاركت الراقصة جواهر متابعيها بمجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها على احد الشواطىء. وظهرت جوهرة، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، على شاطىء البحر لحظة الغروب بالمايوه وبوضعيات مختلفة. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الراقصة جواهر بإطلالة مثيرة على شاطىء البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.