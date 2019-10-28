أحمد حلمي يشارك محمد حماقي غناء «واحدة واحدة».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد حماقي، احتفالية صندوق “تحيا مصر” لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى ضمن مبادرة “دكان الفرحة”، وذلك مساء السبت 26 أكتوبر، بأحد فنادق مدينة نصر.

وكان من بين حضور الحفل الفنان أحمد حلمي، والذي صعد على خشبة المسرح، وشارك حماقي غناء أغنية “واحدة واحدة”، وهي أغنية فيلم “جعلتني مجرما” بطولة أحمد حلمي، والذي عرض عام 2006، أي منذ 13 عام.

حماقي قدم خلال الحفل 3 أغنيات، وهي “أجمل يوم”، وأغنية “واحدة واحدة”، مع الفنان أحمد حلمي ، واختتم الحفل بأغنية “أم الدنيا”، التي أشعلت حماس الحضور، وأضفت أجواء البهجة، وقد شاركه الغناء عدد من الفتيات المستفيدات من المبادرة.

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وشهد الحفل حضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق “تحيا مصر”، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية وأمين الصندوق، والدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو اللجنة التنفيذية للصندوق، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

كما حضر عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، منهم أحمد حلمي، وكندة علوش، ورجاء الجداوي، ووفاء عامر، ولبلبة، وفردوس عبدالحميد، ومصمم الأزياء هاني البحيري، وغيرهم.