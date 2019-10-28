صور جديدة من زيارة كاتي بيري لمصر.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انتشرت صورة جديدة للمطربة الأمريكية الشهيرة كاتى بيرى، وذلك أثناء زيارتها لمصر، خلال الأيام القليلة الماضية، والتي حرصت من خلالها على زيارة واحة سيوة والعديد من الأماكن الجغرافية في الصحراء البيضاء والسوداء.

كاتي بيرى، حرصت على أن تكون إجازتها في مصر سرية مع أقاربها وبعض من فرقتها، كما أنها حرصت على عدم نشر أي صور خاصة بالرحلة على موقع الصور إنستجرام، ألا أن الصور انتشرت على وسائل السوشيال ميديا المختلفة.

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وكانت النجمة العالمية قد احتفلت بعيد ميلادها الـ 35، وذلك يوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، وهي النجمة التي حصدت العديد من الجوائز فى مسيرتها الفنية نظير نجاحاتها فى عالم الغناء وتحطيم العديد من الأرقام القياسية خلال مشوارها الغنائي.

ونشرت كاتي بيري، مؤخراً صورها اثناء زيارتها لجزر الهاواي لقضاء عطلتها الأخيرة قبل وصولها لمصر يوم السبت الماضي.

والجدير بالذكر أن كاتي بيري حلت ضيفه على احتفالية “Silence the Violence” الخيرية التابع لمؤسسة ديفيد لينش، وهى الاحتفالية التي أقيمت فى واشنطن مطلع الشهر الجاري.