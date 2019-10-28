ليوناردو ديكابريو مع والده في ظهور نادر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهر مؤخراً النجم والممثل الأمريكي الشهير ليوناردو ديكابريو، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية برفقة والده، وذلك من المرات القليلة التي يظهر فيها الممثل الحائز على جائزة الأوسكار لعام 2018 مع والده.

وكشف موقع فني عالمي أن النجم ليوناردو ديكابريو، كان يحظى بوقت جيد بصحبة والده جورج الذي نادراً ما يظهر معه حيث ظهر ذلك جلياً بعد خروجهما من أحد المطاعم الذي تناولا فيها وجبة الغداء.

وأوضح تقرير فني لجريدة الديلي ميل أن الممثل العالمي مثلما يهتم بالخروج والاستمتاع بصحبة صديقته كاميلا مورنو يحب التنزه مع والده كثيراً مثلما ظهر في الصور التي رصدها مصوري الباباراتزي للثنائي.

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وعلى جانب أخر، التقطت عدسات مصوري الباباراتزي مجموعة من الصور للنجم ليوناردو ديكابريو برفقة حبيبته كاميلا مورون، مؤخرا، وجاء ذلك أثناء تجولهما بالدراجة في شوارع ولاية نيويورك الامريكية.

وظهرت كاميلا مورون مرتدية هوت شورت مع معطف جينز وليوناردو دي كابريو بقبعة رياضية وملابس كاجوال.

ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا مورون ارتباطا في ديسمبر 2017، وواجها العديد من الانتقادات بسبب فارق العمر بينهما حيث يبلغ هو من العمر 44 عاما، بينما تبلغ هي من العمر 22 عامًا.