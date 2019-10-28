عمر خيرت يحيي حفل «الماسة كابيتال» بالعاصمة الإدارية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الموسيقار العالمي عمر خيرت حفل غنائي ساهر، بمناسبة مرور عامين علي افتتاح منتجع “الماسة كابيتال” في العاصمة الإدارية الجديدة.

الحفل شهد حضور الفنان خالد زكي، والفنانة فيفي عبده، ود. هالة زايد وزيرة الصحة، ود. خالد العناني وزير الآثار، ود. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ود. جلال السعيد محافظ القاهرة الأسبق، بالإضافة إلى عدد من رجال السياسة والشخصيات العامة.

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قدمت الحفل الفنانة التونسية لطيفة، موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي افتتح فندق الماسة بالعاصمة الإدارية في عام ٢٠١٧، كما وجهت التحية لرجال الجيش السواعد الباسلة للقوات المسلحة التي شيدت هذا الصرح العظيم في ١٤ شهر فقط، وخصّت بالشكر إلى اللواء محمد أمين، والعقيد سامي ، وكل القائمين على حفل الماسة بعيدها الثاني.

وقدم “خيرت” خلال الحفل عدد من أعماله الموسيقية المميزة، منها :”إعدام ميت، ليلة القبض على فاطمة، البخيل وأنا، عارفة، فيها حاجة حلوة، مافيا، غوايش، وغنت معه الفنانة لطيفة أغنية أنت أكيد المصري”، وغيرها من الأعمال التي يعشقها الجمهور.

يذكر أن الاحتفال بعيد ميلاد الماسة كابيتال الثاني، تضمن مهرجان فني وترفيهي بالإضافة إلى العديد من الفقرات الغنائية، ويستمر حتى غدًا السبت ٢٦ أكتوبر الجاري.