- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت ندى الكامل، زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، بصور من مشاركة زوجها في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورته الثانية.
زوجة أحمد الفيشاوي، وجهت له رسالة رومانسية بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم “يوم وليلة”، قائلة في تعليقها على الصور: “مبروك حبيبي أحمد جائزة أحسن ممثل عن فيلم في يوم وليلة ...في مهرجان الدار البيضاء Casablanca بالمغرب ...مبروك.. وتستاهلها بجداره.. شوفت قد إيه أنت بتتعب في شغلك وضميرك في شغلك.. شكرا انك رفعت راسنا”.
وحصد أحمد الفيشاوي جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم “يوم وليلة” ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء بالمغرب.
الفيلم تم عرضه في ختام الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وتدور أحداثه داخل حي السيدة زينب، الشهير بالقاهرة، وفي ليلة الاحتفال بمولدها، ثم تم تغييره إلى اسم “يوم مصري”، كناية عما يحتويه العمل من نماذج تعبر عن المجتمع المصري، وفئاته وطبقاته المختلفة.
ويعرض أيضا العديد من القضايا المجتمعية بين العوز والفقر، وتجارة المخدرات والسلاح، وما يسعى إليه الخارجون عن القانون في مثل هذه المناسبات، التي تجمع فئات المجتمع المختلفة.
يذكر أن فيلم «يوم وليلة»، بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، وميدو عادل، ومحمود أوتاكا، وسامي مغاوري، وشادي جمال أسعد، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة، ومجدي عبيد، وجيهان أنور، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة أحمد الفيشاوي تتغزل فيه بعد تكريمه في مهرجان الدار البيضاء.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.