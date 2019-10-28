الفنانة ندى رحمي تخضع لعملية تكميم للمعدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ندى رحمي عن خضوعها لعملية تكميم للمعدة، لخسارة وزنها، وذلك في بداية شهر أكتوبر الجاري.

الفنانة المصرية أكدت، خلال برنامجها “كلام ستات”، أن العملية ليست بالسهولة واليسر الذي يعتقدها البعض فهي عانت من الآم كثيرة بعد إجرائها.

وكانت الفنانة المصرية ندى رحمي قد نشرت منذ عدة أسابيع مجموعة صور لها على سرير المرض بالمستشفى، لكنها لم تذكر وقتها طبيعة العملية التي خضعت لها.

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ندى أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “عايزة أشكر كل الناس اللي كلمتني وسألت عليا.. وبعتذر اني ماعرفتش ارد علي رسايل كتير.. لكن بجد انا متشكره اوي لحبكم اللي اتفاجئت بيه”.

وأضافت: “انا الحمدلله بتحسن شويه شويه..بس لسه في تعب جامد طبعا..بس واثقه ان بحبكم و دعواتكم هخف خالص وهكون احسن.. شكراً ليكم شكراً شكراً شكراً”.

وندى رحمي ممثلة مصرية شاركت في العديد من الأدوار الكوميدية وفى بعض المسرحيات، ومن الأعمال التي شاركت فيها: “نادي الرجال السري”، و”فين قلبي”، و”الزيبق”، وغيرها، كما تقوم حاليا بالمشاركة في تقديم برنامج “كلام ستات”.