وفد الكونغو يصل القاهرة للمشاركة في مهرجان الأفروصيني

القاهرة - لايف ستايل وصل وفد الكونغو إلى مطار القاهرة، للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبدالقادر والمقرر إقامتها في الفترة من 27:31 أكتوبر بأسوان. ويشارك في وفد الكونغو هذا العام فريق "نابا كومباني" فرقـة موسـيقية وطنيـة تشـق طريقهـا مـن خلال تقديـم أنمـاط مختلفـة مـن التـراث الثقافـي المتأصـل فـي البلاد. كما تشارك مجموعة "أفرونيشن" الفنية وهي مجموعة تأسسـت عـام 2018 مـن فنانيـن وراقصيـن، إضافة إلى الفنانة "ماما كولونيل". يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى تستمر حتى 31 أكتوبر بمحافظة أسوان تزامنا مع إعلان الرئيس السيسي بأن أسوان عاصمة للشباب الأفريقي. قد يهمك أيضاً :

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