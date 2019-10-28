شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة بالأبيض والأسود فى الموسم الخامس والأخير من مسلسل Lucifer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشبكة المنتجة لمسلسل الإثارة والكوميديا Lucifer عن حلقة بالأبيض والأسود، والتي تعرض في الموسم الأخير من العمل، والذى لم يعلن عن موعد محدد له بعد، الحلقة ستكون أيضا موسيقية، وسيظهر الشخصيات التي تعلق بها الكثيرين بشكل جديد.

وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"، فإن الحلقة الرابعة من الموسم الخامس والأخير من العمل ستعيد متابعى المسلسل إلى الأربعينيات من القرن العشرين، لكن في عالم بديل.

وانتهى الموسم الرابع والأخير من المسلسل بعودة لوسيفر مرة أخرى للجحيم للسيطرة على العفاريت بعد محاولات الانقلاب عليه وقدومهم إلى الأرض بمساعدة أحد البشريين للقضاء على لوسيفر الذى استقر بالأرض بدلاً من الجحيم.

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يشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم اليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلس حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج.