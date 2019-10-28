شكرا لقرائتكم خبر عن من "كان ولوكارنو وبرلين" إلى بانوراما الفيلم الأوروبى..3 أفلام مخصصة للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بانوراما الفيلم الأوروبي فى دورته الـ 12 عرض 3 أفلام للرسوم المتحركة، وذلك ضمن خطة البانوراما لتقديم أفلام مخصصة للأطفال، وهي الدورة التى تنطلق في الفترة من 6 حتى 16 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن قسم "أفلام للأطفال والأسرة"، وهي الأفلام التى شاركت فى المهرجانات المهتمة بالسينما بأوروبا، وهي كالتالي.

1- "غزوة الدب"

إنتاج فرنسي مأخوذ من قصة للأطفال من الأدب الإيطالي القديم حول قصة الحرب والصداقة والفساد التي تدور بين فصيلة من الدببة وبين البشر، وهو من إخراج لورنزو ماتوتّيو، كان قد عرض في إطار برنامج آن سارتان ريجار بمهرجان كان السينمائي الدولي ٢٠١٩.

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2- "رحلة الأمير"

من إخراج جان-فرانسوا لاجيوني يدور حول أحد أمراء القرود يذهب لشاطئ مجهولًا فيجده طفل يدعى "توم" -يبلغ اثني عشر عام- مصابًا وتائهًا، ويقرر أبواه استضافة القرد، وهما زوجان من العلماء نبذهما المجتمع لاعتقادهما بوجود حضارات أخرى يسكنها القرود. بمساعدة "توم" يكتشف الأمير القرد مجتمعًا لم يكن يعلم عنه أى شيء، بينما يقرر أبوي "توم" استغلال الفرصة لإثبات صحة نظريتهما، وكان قد عرض خارج المسابقة الرسمية بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي ٢٠١٩

3- رحلة طائر اللقلق

من إخراج "توبي جنكل" و"ريزا ميماري" ، يروى الفيلم قصة عصفور فى سن المراهقة اسمه "ريتشارد"، وُلِد يتيمًا وربته طيور اللقلق حتى صار على قناعة تامة بأنه واحد منهم. ولكن حين يأتي وقت رحلة الهجرة إلى إفريقيا، تضطر عائلته أن تكشف له هويته الحقيقية وأن تتركه وحيدًا في الغابة لأنه ليس من فصيلة الطيور المهاجرة ولن يستطيع النجاة من عبء الرحلة الشاقة. رغم كل شيء، يصمم "ريتشارد" على إثبات أنه أحد طيور اللقلق، ويبدأ في الرحيل جنوبًا وحده. لم يكن باستطاعته الوصول إلى هدفه والتسامح مع هويته الحقيقية دون مساعدة كل من "أولجا" -البومة غريبة الأطوار التي يلازمها صديق من نسج خيالها- و"كيكي" الببغاء النرجسي الذي يحب غناء الديسكو، وكان قد عرض الفيلم في إطار برنامج جينيريشن كي بلاس بمهرجان برلين السينمائي الدولي ٢٠١٧.