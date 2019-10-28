شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد ينفصل عن زوجته فى هدوء تام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفصل النجم عمرو سعد عن زوجته فى هدوء تام وبعيدا عن وسائل الإعلام المختلفة، حيث من المعروف عنه قلة حديثه عن حياته الشخصية والعائلية.

الانفصال تم بين النجم عمرو سعد وزوجته منذ أيام قليلة وبرضاء الطرفين، ولكن حتى الآن لم يحدث طلاقا رسميا، حيث يحرص "سعد" على عدم إزعاج نجليه رابى وحبيبة، ولذلك يرفض تماما الحديث عن هذا الأمر.

النجم عمرو سعد خاض السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "بركة"، من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، ثم تلاه بفيلم "حملة فرعون" إخراج روؤف عبد العزيز، وشاركه البطولة كل من محمود عبد المغنى وروبى ومحمد لطفى، وعدد من النجوم العالميين.