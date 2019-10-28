شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى سمير الإسكندراني: والدى بخير والصورة المتداولة "مش صورتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت نجوي سمير الإسكندراني تدهور الحالة الصحية لوالدها، مؤكدة لـ"الخليج 365" أن والدها بخير وبصحة جيدة ومتواجد بالمنزل وليس بالمستشفى كما أشيع.



الصورة المتداولة

وأوضحت نجوى أن الصورة المتداولة على أنها صورتها مع والدها وتطالب بالدعاء له هى صورة لإحدى زوار والدها وليست صورتها، مطالبة متداولى هذه الصورة بالتوقف عن نشرها احتراما لخصوصية صاحبة الصورة.

الفنان سمير الإسكندرانى من مواليد حى الغورية فى القاهرة عام 1938، ساعد المخابرات العامة المصرية فى الإيقاع بشبكة كبيرة من الجواسيس داخل مصر وإيهام العدو الإسرائيلى بالعمل لحسابه من عام 1958م لأكثر من عام ونصف العام، واستطاع الإيقاع بواحد من أخطر ضباط المخابرات الإسرائيلية والقبض عليه داخل مصر وهو "مويس جود سوارد".