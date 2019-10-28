طرح البوستر الرسمي لمسرحية "عبدالموجود ع الداون لوود"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
طرحت الجهة المنتجة لمسرحية "عبدالموجود ع الداون لوود"، البوستر الرسمي، استعدادًا لطرحها خلال الأيام المقبلة.
المسرحية تدور أحداثها فى إطار كوميدي استعراضي تناقش خلالها ما أصاب المجتمع من خلل في السلوك العام وغياب السمات الأصيلة، خاصة في الأحياء الشعبية، وأسباب ذلك وارتباطه ذلك بالتطور التكنولوجي.
"عبدالموجود ع الداوون لوود"، بطولة علاء مرسي ومروى اللبنانية وأحمد سلامة وبرلنتي فؤاد ومنى السعيد والمطرب سمسم شهاب إلى جانب عدد من الفنانين، ومن تأليف أيمن العوضي، وإخراج حسام الدين مصطفى.
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