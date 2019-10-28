لمن قالت إيمان العاصي "أنا أحبك"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورة جديدة لها.

وعلقت على الصورة: "لكل شخص يشعر أنه غير محبوب اليوم، أنا أحبك".

وتنتظر إيمان العاصي عرض مسلسل "مملكة إبليس" ويشاركها البطولة رانيا يوسف، وغادة عادل، وخالد أنور وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وسلوى خطاب، وصبري فواز، ومحمد جمعة، وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور قصة المسلسل في إحدى الحارات الشعبية المصرية المعاصرة، والتي تسمى "حارة الحدَق"، وبسبب اعتراض الأزهر على اسم المسلسل تقرر تغييره من "ملايكة إبليس" إلى "وبينا معاد"، إلا إن هذا الاسم أدى لاعترض الشاعر خالد تاج الدين، بسبب تشابه الاسم مع مقطع بداية أغنية عمرو دياب "قصاد عيني" والتي كتبها له، وأخيرًا تقرر أن يصبح اسم المسلسل "مملكة إبليس".​

