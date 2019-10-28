هنا الزاهد في جلسة تصوير جديدة وسلمى رشيد تحمل رضيعها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ساندي

نشرت الفنانة ساندي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من رحلة بحرية أثناء تواجدها باليونان.

سلمى رشيد

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها برضيعها "يانيس".

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

شيرين رضا

نشرت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق "سناب شات".

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بملابس رياضية.

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بصديقه.

ديانا كرزون

نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

كارمن سليمان

نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

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