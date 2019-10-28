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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة الهندية الكبيرة كاجول، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها رفقة زوجها الفنان أجاي ديفجان.
وعلقت كاجول على الصورة: "عيد ديوالي سعيد منا لكم".
ديوالي أو ديفالي هو عيد ديني للهندوسية والسيخية يحتفل به في فصل الخريف ومعناه عيد الأنوار، ويقام ديوالي إحياءً لذكرى لاكشمي، إله الثروة.
ويستمر المهرجان لمدة 5 أيام ،ويكون اليوم الرابع مليء بالألعاب النارية احتفالاً برأس السنة، وتضاء الشموع في البيوت خلال الديوالي.
وتكون مراسم الحفل عبارة عن حمل الكثير من الشعل النارية على الجدران وعند المداخل، ويعد الاحتفال هو وقت زيارة الاقارب والاصدقاء واهداء الهدايا، زخرفة البيوت.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة مع زوجها.. كاجول تحتفل بعيد ديوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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