مؤلف"اطمني" لمصراوي: "المسلسل يناقش قضية الإختيار وأول تعاون لي مع مخرجه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أكد أحمد صبحي، مؤلف مسلسل"اطمني"، أنه إنتهى من كتابة جميع حلقات العمل الذي تدور أحداثه في 60 حلقة، موضحًا أن هذه التجربة تجمعه للمرة الأولى مع المخرج أحمد يسري في أول تعاون بينهما.

وقال "صبحي" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن أبطال المسلسل بدأوا تصويره منذ أسبوع، ويستكمل التصوير غدًا الإثنين في منطقة السادس من أكتوبر، داخل فيلا "فؤاد" الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد صفوت بالأحداث، وتجمع المشاهد بين صفوت وشيرين ومي فخري وأنوشكا، ويستمر التصوير بالفيلا حتى نهاية الأسبوع الجاري.

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وتابع: "المسلسل يناقش في أحداثه قضية الإختيار وقدرتك على الاختيار في الحياة، ولازم يكون عندك الاختيار قبل ما تفكر إنك ترتبط بحد حتى لو هذا الشخص بتحبه، وهو عمل إجتماعي رومانسي".

وأضاف أن أبطال المسلسل سيسافرون إلى مدينة شرم الشيخ، لتصوير عدد من المشاهد هناك خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "اطمنى" من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية، وهو من نوعية المسلسل ذات الحلقات الطويلة التي تصل الي 60 حلقة، من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي ،أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، ، ومن إخراج أحمد يسرى.