فيديو.. يونس يطرح برومو ألبوم "حياة جديدة"

وضع الفنان يونس برومو ألبومه المقبل "حياة جديدة" ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وألبوم "حياة جديدة" يحتوي على 10 أغاني تشملهم: "مفيش زيك" ، "فل" ، "على بالي" ، "مؤشر قلبي" ، "سنين فاتت" ، "اللي اداك يدينا"، "أول حب" ، "قصر الكلام" ، "لما سبته".
السيد أحمد شكري ، أحمد يوسف ، محمد مجدي ، مصطفى علي ، أحمد علي ، مودي سعيد ، أحمد صالح ، مونتي، الهامي دهيمة ، مورو ، زووم ، شمس.
يذكر أن الفنان يونس مرسي طرح سابقًا ألبوم "التقل صنعة"، ويضم الألبوم 10 أغنيات، هي: "ليه بعدنا"، "الله على أي كلام"، "متكسفوهاش"، "جربت أعيش"، "جت على بالي"، "تعرف"، "ليه يا قلبي"، "خفت منه"، "لسة في قلبي"، كما حقق الألبوم نجاحًا باهرًا منذ طرحه بجميع الأسواق.
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