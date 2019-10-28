كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خريطة مسلسلات "dmc drama" في نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض قناة dmc drama عددًا المسلسلات المميزة للمشاهدين خلال شهريّ أكتوبر ونوفمبر.

"بوابة الحلواني"

البداية مع مسلسل "بوابة الحلواني" الذي يعرض يوميا في تمام السابعة مساء، ثم مسلسل "لهفة" في الثامنة مساء. يليهما مسلسل "طريقي" في الساعة التاسعة.

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"حكايتي"

وتعرض من السبت للأربعاء مسلسل "حكايتي" في تمام العاشرة مساء، يليه "شبر ميه" في الحادية عشر مساء، ثم المسلسل اليومي "الخواجة عبد القادر" في الثانية عشر من منتصف الليل.

"دموع في عيون وقحة"

في نفس السياق، يبدأ عرض مسلسل "دموع في عيون وقحة" بدءًا من الجمعة 1 نوفمبر، في الثانية مساءً. وكذلك "حديث الصباح والمساء" بدءًا من الأربعاء 30 أكتوبر في تمام السادسة مساء.