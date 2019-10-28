امل حجازي تشارك في السلسلة البشرية: “الشعب اللبناني يداً واحدة”

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 12:59 صباحاً - شاركت الفنانة امل حجازي في السلسلة البشرية التي نظمها ناشطون امس الاحد من شمال لبنان الى جنوبه ضمن الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان.
ونشرت امل حجازي صورة لها على احد الاوتوسترادات مع مجموعة من المشاركين في السلسلة وعلقت كاتبة: “الشعب اللبناني يداً واحدة من صور الى طرابلس اجمل مشهد بتاريخ لبنان…يا رب احمي لبنان وشعبه”.
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