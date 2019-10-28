“اثنين السيارات” عنوان اليوم 12 للاحتجاجات في لبنان

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 12:59 صباحاً - يستمر الحراك الشعبي في لبنان اليوم الاثنين في يومه الثاني عشر على التوالي مع الاصرار على مطالبه الرئيسية المتمثلة باسقاط الحكومة والعهد.

وبعد السلسلة البشرية التي امتدت امس الاحد من شمال لبنان الى جنوبه، دعا ناشطون الى اطلاق اسم “اثنين السيارت” على الحراك في يومه الثاني عشر حيث يقطع المواطنون الطرقات بسياراتهم بهدف استمرار الاضراب العام الى حين تحقيق مطالبهم.

وقد تم نشر صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بدء مواطنين لبنانيين بقطع الطرق بسياراته م في عدد من المناطق اللبنانية.