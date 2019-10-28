كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 12:59 صباحاً - يستمر الحراك الشعبي في لبنان اليوم الاثنين في يومه الثاني عشر على التوالي مع الاصرار على مطالبه الرئيسية المتمثلة باسقاط الحكومة والعهد.
وبعد السلسلة البشرية التي امتدت امس الاحد من شمال لبنان الى جنوبه، دعا ناشطون الى اطلاق اسم “اثنين السيارت” على الحراك في يومه الثاني عشر حيث يقطع المواطنون الطرقات بسياراتهم بهدف استمرار الاضراب العام الى حين تحقيق مطالبهم.
وقد تم نشر صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بدء مواطنين لبنانيين بقطع الطرق بسياراته م في عدد من المناطق اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر “اثنين السيارات” عنوان اليوم 12 للاحتجاجات في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.