أديل تفقد الكثير من وزنها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اثارت النجمة العالمية أديل ضجة كبيرة بظهورها بإطلالة ساحرة بعد أن خسرت الكثير من وزنها وهو الأمر الذي أثار الجدل مؤخرا حول النجمة العالمية، خلال حضورها عيد ميلاد النجم العالمي دريك ، و كان السؤال المنتشر خلال الساعات القليلة الماضية حول قدرتها الرائعة لفقدان الوزن الزائد.

عدد كبير من المواقع الفنية العالمية كشف عن أن المغنية البالغة من العمر 31 عام ، لجأت لأتباع نظام صارم خاص باللياقة البدنية والنظام الغذائي الخاص بها مثل Sirtfood Diet ، و خفض السكر في الطعام ، اضافة الي اللجوء للتردد علي صالة الألعاب الرياضية.

وقد أكد مصدر لصحيفة ذا صن البريطانية أن أديل كانت تستمتع بنفسها خلال هذه الفترة وترى أن هذه هي أولويتها في الوقت الراهن ، إلى جانب كونها أم لطفل وحيد و هو أنجيلو.

و أشار المصدر أن النجمة العالمية الشهيرة كان تحرص علي اداء تمريناتها بانتظام و كانت تستمتع جدا بذلك ، كما أن كل المحيطين بآديل كانوا دائما يدعموها .