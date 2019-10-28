جينيفر لوبيز تتبرع بطعام مدرسة لمدة عام

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يجمع بين النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، و خطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز، الحب وأشياء أخري, ومنها الاعمال الإنسانية.

ومن جانبها كشفت النجمة جينيفر لوبيز، و خطيبها أليكس رودريجيز عن تبرعهما لأحدي المدارس الموجودة في ولاية تينيسي بالطعام لمدة عام، و ذلك بعد أن سمعوا كيف تجمع المعلمون هناك لإطعام طالب جائع.

و بدأت الفكرة بعد أن كشفت معلمة بالمرحلة الابتدائية تدي بروك جوينز علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” فيسبوك ” في وقت سابق من هذا الشهر أنها استعانت بمساعدة عدد من زملائها من المعلمين في شراء الطعام لأحد التلاميذ الذين لم يكن لديهم ما يكفيه من الطعام وكان يعتمد على المدرسة للحصول على الإعالة.

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وأعلنت النجمة العالمية جينيفر لوبيز البالغة من العمر 50 عاما، وخطيبها البالغ من العمر 44 عاما أنهما شعرا بحالة من التأثر بعد معرفة تفاصيل الواقعة وأنها قررت التبرع بإمدادات غذائية لمدة عام .

وعلى جانب أخر، ظهرت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، والتي تشتهر بأنها ملكة الإطلالات الجذابة، حيث خطفت الأنظار مؤخرًا بفستان زفاف غاية في الجاذبية، مما يثير الفضول بشأن ما إذا تزوجت بالفعل أم لا.

ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد بالفعل فيه جينيفر لوبيز للزواج من خطيبها أليكس رودريجيز، إلا أنها لم تدخل القفص الذهبي بعد، فإطلالاتها الخلابة بالفستان الأبيض كانت من أجل أحدث أعمالها.

والمثير في الأمر بحسب ما ذكرته جريدة الديلي ميل البريطانية، أن النجمة العالمية البالغة من العمر 50 عامًا، بدت عروسًا في غاية الجاذبية عندما ظهرت في مانهاتن بنيويورك يوم الخميس 17 أكتوبر، من أجل تصوير أحد مشاهد فيلمها الجديد “Marry Me”.