أول ظهور لابنة بسمة وهبة بالتبني.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

على الرغم من حرص الإعلامية المصرية بسمة وهبة على عدم الكشف عن ابنتها بالتبني، والتي تدعى “خديجة”، لكن يبدو أنها قررت مؤخرا التخلي عن هذا الحرص.

الإعلامية المصرية نشرت مقطع فيديو جمعها بـ “خديجة”، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وذلك في أول ظهور لها.

بسمة اشتكت للجمهور من خديحة، حيث قالت إنها تطلب منها في يوم الإجازة الخروج من المنزل، حتى مع تقلبات الطقس، وطلبت الإعلامية من الجمهور مساعدتها واقتراح أماكن للخروج.

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وكانت بسمة وهبة قد كشفت من قبل عن تبنيها طفلة تدعى “خديجة”، حيث قالت في تصريحات سابقة: “أتبني بنت تسمي خديجة، ولم أعلن عن ذلك لأن الشخص حين يفعل الخير لا يتحدث عنه، وزوجي علاء يحب إبنتي خديجة التى أتبناها وسأعلمها بالحقيقة حين تبلغ التاسعة من عمرها”.

يذكر أن الإعلامية المصرية بسمة وهبة كانت متزوجة من رجل سعودي يدعى “أسامة السيد” ولديها منه ولدين هما “عبدالرحمن، وعبدالعزيز”، وبعد انفصالها عنه تزوجت من النائب البرلماني علاء عابد.