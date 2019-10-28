محمد سعد يضع «علاء الدين» في ورطة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم المصري محمد سعد سوف يضع صناع مسرحية علاء الدين في ورطة، وذلك بعدما انسحب من مسرحية ” علاء الدين”، والتي يشارك في بطولتها النجم أحمد عز، على الرغم من البروفات التي استمرت أكثر من شهرين.

وكان من المقرر أن يقدم سعد، ضمن أحداث العرض المسرحي شخصية الجني في المصباح، بينما يقدم عز شخصية علاء الدين وروبي تجسد شخصية ياسمينا.

وتم الإتفاق على عرض المسرحية ضمن عروض كايرو شو، وتم الاستعانة بفريق متخصص لتقديم المؤثرات المسرحية بطريقة محترفة تلائم الأحداث الأسطورية.

وكشفت الشركة المنتجة للعمل في بيان أن هناك فريق عمل متكامل سيذهب إلى المسرح الذي يعرض “علاء الدين” في برودواي بمدينة نيويورك الأميركية، لنقل التكنولوجيا والتقنيات التي ينفذ بها العمل هناك، كما سيبدأ العمل علي الفور لإعداد الموسيقى وباقي التفاصيل التي ستحتاج إلى جهد كبير جدا.