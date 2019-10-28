إدوارد يبدأ بروفات «لوكاندة الأوباش»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ الفنان والنجم المصري إدوارد بروفات مسرحية “لوكاندة الاوباش”، حيث يشارك في بطولة العمل كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد وايمان العاصى وهالة فاخر وشيماء سيف وحسن عبدالفتاح والتي من المقررعرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهى من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي.

وعلى جانب أخر، يشارك ادوارد فى بطولة مسلسل “حواديت الشانزليزيه” المقرر طرحه قريبا، حيث يجسد شخصية محقق جنائى ضمن أحداث العمل، وهو من إنتاج سينرجى وتأليف نهى سعيد وأيمن سليم وإخراج مرقس عادل ومن بطولة اياد نصار ومى سليم وانجى المقدم وداليا مصطفى.

كما شارك إدوارد مؤخرا فى مسلسل “حكايتى” بطولة ياسمين صبرى، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.