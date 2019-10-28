محمد حماقي يحيي احتفالية مبادرة «دكان الفرح» بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد حماقي، احتفالية صندوق “تحيا مصر” لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى ضمن مبادرة “دكان الفرحة”، وذلك مساء السبت 26 أكتوبر، بأحد فنادق مدينة نصر.

الحفل شهد حضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق “تحيا مصر”، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية وأمين الصندوق، والدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو اللجنة التنفيذية للصندوق، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

Advertisements

كما حضر عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، منهم أحمد حلمي، كندة علوش، ورجاء الجداوي، ووفاء عامر، ولبلبة، وفردوس عبدالحميد، ومصمم الأزياء هاني البحيري، وغيرها.

حماقي قدم خلال الحفل 3 أغنيات، وهي “أجمل يوم”، و”واحدة واحدة”، والتي قدمها مع الفنان أحمد حلمي على خشبة المسرح.

واختتم الفنان الحفل بأغنية “أم الدنيا”، التي أشعلت حماس الحضور ، وأضفت أجواء البهجة، وقد شاركه الغناء عدد من الفتيات المستفيدات من المبادرة.