كريم فهمي ينشر صورة والدته ويمنحها هذا اللقب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري كريم فهمي جمهوره في صورة له مع والدته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

كريم ظهر في الصورة برفقة والدته وشقيقه الفنان أحمد فهمي، من حفل زفاف الأخير، وكتب معلقا: «العروسة اللي في النص دي أمي».

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الفنان المصري نشر صورة أخرى له مع والده، وعلق قائلا: «انا وابويا تصوير كاميليا واحنا مش واخدين بالنا».

يُذكر أن أحمد فهمي احتفل بزفافه منذ أسابيع على الفنانة هنا الزاهد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

كريم فهمي ينشغل حاليا بتصوير فيلم “ديدو” من بطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

الفنان الشاب تغيب الموسم الرمضاني الفائت عن السباق، بينما شارك الموسم قبل الماضي بمسلسل «أمر واقع»، مع الفنانة نجلاء بدر وريم مصطفى.