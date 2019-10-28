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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أثارت الفنانة المصرية شيري عادل، العددي من التساؤلات بعد ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي برفقة طليقها الباحث الإسلامي معز مسعود.
شيري عادل، عبرت عن غضبها خلال تصريحاتها لبرنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية MBC 4، من تناول حياتها الشخصية عبر وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة.
وقالت شيري خلال اللقاء: “حاجة مش حابه اتكلم فيها ليه عايزيني اقعد اتكلم فيها طول الوقت.. المفروض إن إحنا لما نتقابل نتكلم عن الفن نتكلم عن الأعمال الجاية عن الأعمال اللي فاتت.. إنما كل ما نتقابل أتسأل عن حياتي الشخصية فا ده صعب”.
وأضافت: “لما كان في أخبار مهمة تتقال أنا فعلا قولتها ومخبيناش وأعلننا كل شيء، فهو مفيش حاجة تتقال فعلا، فعشان كده أي كلام تاني هيبقا كلام ملوش أي لازمة”.
وكانت شيري عادل، قد أكدت خلال تصريحات صحفية سابقة لها أنها لم تعد لمعز مسعود، ولكن ما يجمعهما الآن هو العمل فقط.
يذكر أن شيري عادل انفصلت عن معز مسعود، بعد زواج دام اقل من سنة فقط، وكانت قد تكتمت على خبر الانفصال في البداية قبل أن تعلن عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصالهما.. شبح معز مسعود مازال يطارد شيري عادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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