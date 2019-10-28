عمرو سعد ينفصل عن زوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت السيدة شيماء فوزي انفصالها عن زوجها الفنان المصري عمرو سعد، وذلك بعد زواج دام 11 عام.

زوجة الفنان السابقة أعلنت هذا الخبر، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: “أعلن الآن حريتي الكاملة.. من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد”.

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الزوجة السابقة للفنان المصري لم تكشف أي تفاصيل عن أسباب الانفصال، كما لم يعلق عمرو سعد على الأمر حتى الآن.

وعمرو سعد تزوج من شيما فوزي منذ سنوات طويلة، ولديه منها 3 أولاد هم “رابي وعلي وحبيبة”، وقد ظهر معه ابنه “رابي” في مسلسل «يونس ولد فضة»، حيث قدم دور عمرو سعد في الطفولة، ونجح في الدور وحقق جماهيرية كبيرة.

يذكر أن الفنان المصري عمرو سعد كان يحرص دائما على اصطحاب زوجته في المهرجانات والعروض الخاصة لأفلامه، ودائما ما كان يعبر عن حبه لها، على حسابه على “انستجرام”، حيث وصفه بقوله: “أنت لست فقط أم أولادي ولكنك أنت أيضا ملكة هذه العائلة”.