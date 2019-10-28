أشباح ورياح وحوادث قتل.. 7 أفلام رعب نال أبطالها من الخوف نصيبا

تمر الأفلام خلال مرحلة التصوير بحوادث طارئة، وتأجيلات غير متوقعة في كثير من الأحيان، لكن عندما يتعلق الأمر بأفلام الرعب تخرج هذه الحوادث عن إطار المعقول، إذ مرت أغلب أفلام الرعب الكلاسيكية بحوادث لا تصدق.

بعض هذه الأفلام شهدت اشتعال حرائق بمواقع تصويرها دون سبب، والبعض الآخر شهد حالات وفاة مأساوية، إلى أن أصبح وصف "لعنة" يطارد مثل هذه الأفلام.

موقع "إندبندنت" البريطاني، يستعرض في التقرير التالي، أشهر أفلام الرعب التي قيل أنها ملعونة!

1- Rosemary's Baby (طفل روزماري)





حتى الآن، مازال ويليام كاسل، منتج فيلم الرعب (طفل روزماري) مقتنعًا أن الفيلم ملعون، السبب في ذلك هو احتجازه في المستشفى خلال التصوير بعد اكتشاف إصابته بحصوات الكلى، وإصابته بهلاوس حادة هيأت إليه أنه يتعرض لهجوم بالسكين من قبل بطلة الفيلم الرئيسية.

بعد طرح الفيلم بأعوام، قتلت زوجة مخرج الفيلم، الممثلة شارون تيت، على يد عصابة السفاح تشارلز مانسون، وهو ما رسخ فكرة وجود لعنة حول الفيلم.



2- The Exorcist (طارد الأرواح الشريرة)







ذكرت الممثلة إلين بورستين، التي قامت ببطولة فيلم (طارد الأرواح الشريرة)، أن هناك حريقًا كبيرًا نشب في موقع تصوير العمل ودمره بالكامل، فيما عدا غرفة الفتاة الصغير ريجان (ليندا بلير) التي لعبت دور فتاة مصابة بمس شيطاني.



3- The Omen (الطالع)





اختبر طاقم عمل فيلم (الطالع) كثير من الحوادث خلال تصوير العمل، إذ تعرض أبطال العمل الرئيسين إلى حادث طائرة، كما أصيب أيضًا مؤد الحركات الخطرة بديل البطل جريجوري بيك، خلال أحد مشاهده مع الكلاب المفترسة، حتى مدرب قرد البابون أصيب خلال التصوير.

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لكن تظل الفاجعة الأكبر هي إصابة مخرج المؤثرات البصرية جون ريتشاردسون في حادث سيارة مع مساعدته ليز مور، التي قطعت رأسها في الحادث تمامًا كما حدث في أحد مشاهد الفيلم.



4- The Exorcism of Emily Rose (طرد الأرواح من إيميلي روز)





قالت الممثلة جينيفر كاربنتر، بطلة فيلم (طرد الأرواح من إيميلي روز) إنها شعرت خلال تصوير الفيلم أنها مطاردة من قبل شبح يعشق الموسيقى؛ فطوال عملها على الفيلم كان الراديو يعمل في منزلها بمفرده دون توقف.



5-Insidious (غدار)







حتى الآن لا يوجد تفسير للأحداث الغريبة التي حدثت خلال تصوير فيلم الرعب (غدار)، إذ قال صناع العمل إنهم اختبروا مواقف غريبة خلال تصوير مشهد المستشفى، وشعروا كأنهم مصابين بمرض ما، وفي الوقت نفسه كان هناك ما يشبه جرس إنذار في الدور الثاني من المستشفى لا يتوقف عن العمل طوال الوقت!



6- The Conjuring (الشعوذة)





يقال إنه خلال تصوير أحداث الفيلم المبنية على قصة حقيقية، قامت العائلة الحقيقية بزيارة موقع تصوير العمل، ليتداول بعدها طاقم الفيلم أقاويل عن مرافقة الرياح للزوار طوال تواجدهم في الموقع.

من بين الأحداث الغريبة التي تعلقت بالفيلم يضا تحطم "اللاب توب" الخاص ببطلة الفيلم فيرا فارميجا في أول يوم عمل لها على الفيلم.



7-Annabelle (آنابيل)

زعم مخرج فيلم آنابيل، جون ليونيتي أنه رأى أكثر من مرة 3 أصابع مرسومين على التراب، وهو أمر مخيفًا نظرًا لأن العروس المرعبة "آنابيل" تمتلك 3 أصابع.

ذكر المخرج أيضًا أن أول يوم تصوير لم يمر مرور الكرام، إذ تعرض الممثل الذي يلعب دور الشيطان إلى إصابات خطيرة بمجرد دخوله موقع التصوير انهار عليه جدار زجاجي دون تفسير.