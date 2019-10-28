ريس ويذرسبون: نساء هوليوود يدينون بالفضل لشبكات البث الإلكتروني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترى الممثلة الأمريكية الفائزة بالأوسكار، ريس ويذرسبون، أن منصات البث الإلكتروني مثل نتفليكس وHBO غيرت شكل حياة النساء في صناعة السينما والتلفزيون في هوليوود، إذ تؤمن الممثلة أن انتشار مثل هذه الخدمات بمثابة نعمة للنساء في مهنة طال سيطرة الرجال عليها.



ووفقًا لموقع "فيلم نيوز" الأمريكي، فإن "ويذرسبون" تشارك زميلتها جينيفر أنيستون بطولة مسلسل The Morning Show "ذا مورنينج شو" على شبكة آبل، محققة نجاحًا نقديًا ملحوظًا.

أوضحت ريذرسبون (43 عامًا) أهمية منصات البث الإلكتروني، بقولها: "أحظى أنا وأنيستون بنجاح كبير في هوليوود بالفعل، إلا أن الإحصائيات التي تقوم بها منصات البث الإلكتروني ساهمت في إنقاذ مسيرة كثير من نساء جيلنا، إذ تكشف هذه الإحصائيات ما الذي يرغب المشاهدين في متابعته، فتزيد فرص التعاقد مع النساء وتقدير قيمتهن في عالم الفن بشكل غير مسبوق".

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ولفتت "ويذرسبون"، إلى أن مثل هذه الشبكات تخلق فرص كبيرة للمؤلفات والمخرجات النساء، إلى حد شجعها لتوجيه النصيحة للفتيات الصغيرات بدراسة السينما وامتهان التأليف والإخراج لأنهن يمتلكن فرصة كبيرة في النجاح حاليًا، بفضل التواجد المكثف لمثل هذه الشبكات التي ترغب في الاستثمار في النساء.

وأيدتها "أنيستون" بقولها إن صناعة الفن في هوليوود تشهد مؤخرًا تغييرًا كبيرًا في الطريقة التي تنظر بها شركات الإنتاج للنساء، سواء مهنيًا أو حقوقيًا، إلا أن الطريق ما زال طويلًا.



