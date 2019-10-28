الصلصال وشطائر الهامبرجر.. أغرب حميات مشاهير العالم

يهتم الكثير من مشاهير العالم بالحفاظ على مظهرهم ورشاقتهم، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يتبعون حميات غريبة، آخرهم المطربة البريطانية "أديل" التي رغم شهرتها بقوامها الممتلئ، فاجأت الجميع بخسارتها لوزنها بشكل ملفت للنظر في أحدث ظهور لها الأسبوع الماضي.

وللوصول لهذا القوام الممشوق الذي نال إعجاب الكثيرين، اعتمدت المطربة البريطانية حمية غريبة بعض الشيء هي "سيرتفود" sirtfoods، عبارة عن مجموعة أطعمة غنية ببروتين "السرتوان" الموجود في الشاي الأخضر، والفواكه الحمضية، والبقدونس، واللفت، والتوت البري والتفاح، الذي يُقال أنه يعزز من عملية التمثيل الغذائي ويقلل من الالتهابات.

وفي التقرير التالي يستعرض موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي، مجموعة من أغرب الحميات التي اتبعها مشاهير الفن في العالم.

1- رجيم سمك السلمون النرويجي

اتبعت المطربة الأمريكية ماريا كاري حمية غذائية صارمة لإنقاص وزنها تعتمد على تناولها سمك السلمون النرويجي فقط كل يوم.

ورغم أن استهلاك البروتين يمكن أن يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، فإن عدم تناول أي شيء سوى سمك السلمون يعني عدم حصول الجسم على العناصر الغذائية الهامة الموجودة في الأطعمة مثل الخضراوات والفواكه والحبوب.

2- رجيم الصلصال

قالت الممثلة الأمريكية شايلين وودلي "إنها تشرب نصف ملعقة صغيرة من الصلصال الصالح للأكل في 8 أونصات من الماء كل صباح، بهدف التخلص من السموم والشوائب والمواد الكيميائية من الجسم".

ويذكر أن الصلصال القابل للأكل يحتوي على كميات ضئيلة من بعض المعادن المفيدة، مثل الحديد والكالسيوم، ولكن هناك طرقاً أفضل للحصول عليها عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالمعادن مثل السبانخ، البروكلي، اللفت والجوز.

3- رجيم البيض النيء وشرائح اللحم

في مقابلة عام 1952، وصفت مارلين مونرو اختياراتها لحميتها بأنها غريبة للغاية، والتي كانت تعتمد على تناول وجبتين فقط في اليوم، وهي وجبة الإفطار وتتناول فيها البيض النيء المخفوق في الحليب، وفي العشاء تأكل شرائح اللحم و5 ثمرات من الجزر ثم تتبعها بطبق من حلوى "fudge sundae".



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ويبدو أن رجيم الممثلة الأمريكية الراحلة كان يعتمد على تقليل السعرات الحرارية من خلال تناول كمية كبيرة من البروتين، لكن تناول القليل من الألياف والمنتجات الطازجة قد يؤدي إلى نقص المغذيات ومشاكل في القلب والشعور بالخمول.



4- رجيم طعام الأطفال

تعتمد مدربة لياقة المشاهير، تريسي أندرسون، في نظامها لفقدان الوزن على روتين غذائي يقوم على تناول برطمانات طعام الأطفال في كل الوجبات ما عدا في وجبة العشاء، والتي تفضل أن تكون مزيجاً من اللحوم خالية الدهون والخضراوات.

ولكن الأمر الذي يعرفه الكثيرون أن رجيم طعام الأطفال يفتقر للألياف، العناصر المهمة التي يحتاجها جسم الإنسان في كل مراحله العمرية والمهمة أيضاً للمساعدة على إنقاص الوزن.



5- رجيم شطائر الهامبرجر وزبدة الفول السوداني





اعتمدت الممثلة الأمريكية إليزابيث تايلور التي اشتهرت بقوامها الممشوق على حمية غذائية من ابتكارها مكونة من شطائر الهامبرجر وزبدة الفول السوداني، بالإضافة إلى تناولها بعض الوصفات الأخرى التي ابتكرتها بنفسها مثل سلطة التونة مع الجريب فروت.

6- رجيم النوم

من المعروف أن ملك الروك آند رول إلفيس بريسلي كان لديه بعض عادات الأكل غريبة الأطوار، من أبرزها في سنواته الأخيرة، عندما كان يعاني من السمنة والمشاكل الصحية المرتبطة بها، اتبع ما يسمى بحمية "النوم الإضافي"، كوسيلة لفقدان الوزن، وذلك من خلال الذهاب إلى الفراش لمدة 10 ساعات أو أكثر يومياً لتجنب تناول الطعام.

وتشير الأبحاث إلى أن النوم الكافي مهم لعملية التمثيل الغذائي الصحية، ولكن الإفراط في النوم، يمكن أن يكون له تأثير عكسي ويقلل من كتلة العضلات.

7- رجيم الأطعمة الملونة





اعتمد النظام الغذائي للمطربة الأمريكية كريستينا أجيليرا على كتاب "حمية الألوان لمدة 7 أيام" لعام 2003 من تأليف جيسيكا ويسل كورتني وميندي فايسل، والذي يقوم على اختيار كل يوم من أيام الأسبوع مجموعة من الأطعمة ذات اللون الواحد (كل يوم لون مختلف من الخضراوات والفاكهة).

وعلى الرغم من احتواء هذا النظام الغذائي على عدد من الفيتامينات والمعادن، فإنه يفتقر إلى بعض العناصر الغذائية الهامة مثل الدهون.