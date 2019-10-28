عمر خيرت يحيى حفلين بساقية الصاوى يومى 19و 20 نوفمبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلين موسيقيين بساقية الصاوي يومى الثلاثاء و الأربعاء التاسع عشر والعشرين من نوفمبر فى تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن المقرر أن يقدم خيرت أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.
من ناحية أخرى شارك مؤخراً الموسيقار عمر خيرت بتأليف موسيقى فيلم "الممر"، وكعادته بدا خيرت متألقا وهو يقدم جرعته الموسيقية الفريدة.
يذكر أن عمر خيرت أحيا حفلا غنائيا الجمعة الماضى، فى العاصمة الادراية، بحضور الفنان خالد زكي، والفنانة فيفي عبده، وعدد من رجال السياسة والشخصيات العامة والإعلاميين.
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