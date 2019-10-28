شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الحسيني وتوليفة نجاح "سلطان" محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذخر الساحة الفنية فى مصر بالعديد من المخرجين الواعدين، لكن المخرج حسام الحسيني واحد من المخرجين الشبان ممن لهم طابع خاص وذوق راقى تظهر جليا من خلال أعماله، والتى آخرها كان كليب محمد رمضان "سلطان"، وهو الكليب الذى قام حسام بتصويره فى المغرب على مدار 3 أيام، وهى البلد التى تتمتع بالعديد من المميزات سواء من حيث مواقع التصوير، وتسهيلات العمل والاحترافية في التعامل مع تصوير الكليبات والأفلام. Advertisements اختار الحسيني توليفة متميزة للعمل معه فى كليب "سلطان" وهى التوليفة التى أدارها كمخرج بجدارة، مما جعل النتيجة مبهرة وتستحق الثناء. المتأمل فى تتر الكليب سيجد أن حسام استعان بنور ستارز العراقية صاحبة الشهرة الواسعة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، إضافة إلى مدير التصوير تيرى اربوجاست وهو واحد من أهم مديرى التصوير في العالم طبقا لموقع imdb، حيث حصل على جائزة من مهرجان كان عام 1997 عن فيلم She's So Lovely بطولة شون بن وجون ترافولتا، إضافة إلى 3 جوائز سيزار الفرنسية وأفضل مدير تصوير من مهرجان لوس أنجلوس عام 2018، كما شارك فى العديد من الأفلام المهمة منها Lucy بطولة سكارليت جوهانسن، و Another Woman's Life بطولة جوليت بينوش وغيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام الحسيني وتوليفة نجاح "سلطان" محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.