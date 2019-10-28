شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال جماهيرى كبير على فيلم "لما بنتولد" بأيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد العرض الأول للفيلم المصرى "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت بمهرجان أيام قرطاج السينمائية، إقبالا جماهيريا كبيرا، وتوافد جمهور المهرجان قبل العرض بساعات لحجز تذاكر الدخول وحجز مقاعدهم بقاعة سينما الفن الرابع.

وحضر من صناع فيلم "لما بنتولد" مخرجه تامر عزت، والفنان عمرو عابد بطل الفيلم، والفنانة بسنت شوقي، والناقد طارق الشناوى، وعدد من وسائل الإعلام المصرية كقناة نايل سينما.

فيلم "لما بنتولد" تدور أحداثه فى إطار رومانسى غنائى، ويحتوى على 9 أغنيات تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لثلاث شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية، التى تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التى تواجههم.

الفيلم هو آخر سيناريو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، وإخراج تامر عزت فى ثانى تجاربه الإخراجية الروائية الطويلة، بعد فيلمه الروائى الأول "الطريق الدائرى".