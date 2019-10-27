ريهام سعيد لجورج قرداحي: كبرت وخرفت وعار على لبنان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، بعد إهانته لها، بعد تصريحاتها ضد مرضى السمنة التي تسببت في إيقافها عن العمل لمدة عام.

فبسؤال قرداحي عما إذا كانت ريهام سعيد تستحق هذه العقوبة، قال: “في مصر بيقولوا شغلة حلوة: بتستحق تتضرب بالجزمة”.

ريهام ردت رد ناري على قرداحي، بقولها: “مبقاش فيه رقي زي زمان، مين دي اللي تستحق تاخد بالجزمة، أنت بتتكلم عن زميلة وواحدة ست محترمة عندها بيت وأولاد وأهل ولا أنت اتجننت.. بغض النظر عن الصبغة اللي أنت عاملها عارفة إنك كبير في السن وممكن تكون خرفت بس مش للدرجادي”.

وأضافت: “الأدب والذوق صعبين، وقلة الأدب سهلة وممكن أرد عليك واهزأك وأخليك تعيط، وأخليك مش عارف تمشي في الشارع سواء في مصر ولا لبنان، ويمكن اللي يشفعلك لبنان اللي أنت عار عليها، لبنان شعب خلوق وبلدي التاني وعمر محد قالي كلمة ضايقتني فيها”.

Advertisements

وتابعت: “اتكلمت عن اللي قلته في حلقتي بجهل شديد وقلت التخن مش من اختيار الناس، مكناش بنتكلم عن الناس اللي عندها خلل هرموني لكن كنا بنتكملم عن الناس اللي بتاكل واللي وصلت لوزن فوق الـ 300 كيلو، ومكنش رأيي الشخصي وكان مجرد تقرير عرضته في البرنامج”.

واستطردت: “أنت مروحتش تشيل حد بونش عشان يدخل الحمام، ولا روحت دورت على سرير في مستشفى ينفع لحد من دول، أنا قعدت سنة أدور على دكتور ومستشفى عشان أساعد الناس دي، كلامك تقيل قوي، ومشوفتش الحلقة وعيب تكون محسوب على الإعلام وتاخد جزء وتشتم، إحنا فعلا مش زملاء لأن انت كل تاريخك إنك قعدت تسأل أسئلة حد كاتبهالك وتوزع ملايين وتصقف وتروح، لو عايز تعرف أنا مين أدخل على يوتيوب وراجع أنا عملت إيه، ووعيت الناس، أنت بقى عملت إيه”.

وتابعت: “ممكن أقولك إني لو شوفتك في أي مكان أنا اللي هديك بالجزمة، لكن أنا مينفعش أعمل كدا عشان عندي بابا وماما ربوني وعندي بيت أصيل طلعت منه وعندي أخلاق متخلنيش اتكلم عن أي حد، وأنت مش قرداحي أنت قُرديحي، زي الخضار اللي من غير لحمة، يعني حاجة مالهاش قيمة، ومعندكش رجولة وأنت مجرد شخص فاضي، وبيقولوا في مصر لو الست رفعت الشبشب تضرب راجل مش هينفع يرد عليها لأن الراجل مش هينفع يهين ست، خسارة إنك وصلت للسن دا ومعرفتش لسه تبقى راجل”.