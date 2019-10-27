شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى باتشان يحيى حفلا غنائيا فى مصر الجديدة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبى حمدى باتشان لإحياء حفل غنائى الخميس المقبل بأحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، يقدم خلاله باقة من أشهر أغنياته، وعلى رأسها "أنا واد خلاصة"، التى أعاد النجم محمد هنيدى إحيائها بغنائها فى أحد الإعلانات.

من ناحية أخرى طرح حمدى باتشان مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "مش أد الجواز" كلمات أمل الطاير وألحان حسن إش إش، وإخراج أحمد غنيم ومن كلمات الأغانى "لما أنت مش أد الجواز، جاي تعمل إيه، أعمل إيه أنا قولت أكمل نص ديني وفيها إيه".

جدير بالذكر أن "حمدى باتشان" مطرب مصرى شعبى ظهر فى الثمانينيات وعمل فى السينما والمسرح والتليفزيون كمطرب فى الأعمال التى اشترك بها ومنها "فتوات السلخانة "1989 و"اليتيم والذئاب" 1993 و"استقالة ضابط شرطة" 1997 كما اشترك فى مسلسل "فرح العمدة" 2012 ومن أشهر أغانيه "أنا واد خلاصة" و"إيه إللى بيحصل ده" و"وحياة غلاوتك" و"جرح القلوب" و"الاساتوك".