بعد 11 عام.. زوجة عمرو سعد تعلن انفصالها عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر حساب منسوب لشيماء فوزي، زوجة الفنان عمرو سعد، بموقع "إنستجرام" صورة لها تعلن بها انفصالها عن زوجها. وكتبت شيماء: "أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد". وتزوج الفنان عمرو سعد من زوجته شيماء فوزي، قبل 11 عام في سنة 2008، وأثمر الزواج عن أبنائه "رابى ويارو"، وابنته الصغرى حبيبة.

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