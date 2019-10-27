شائعات وأزمات واتهامات بالغرور.. محطات في مشوار إليسا الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شائعات وأزمات واتهامات بالغرور لاحقت المطربة اللبنانية إليسار خوري الشهيرة بـ"إليسا"، منذ أن دخلت عالم الفن قبل 27 عامًا، تقدمت خلالهم وأصبحت من نجمات الصف الأول في العالم العربي.

تمتاز أغاني إليسا بطابع رومانسي جعلها من أهم النجمات العربيات، ويحرص على حضور حفلاتها في كافة أنحاء الوطن العربي آلاف المعجبين، بالإضافة إلى كونها من أكثر النجمات مبيعا في سوق الأغاني

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المحطات و"الأزمات" في مشوار إليسا التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ47:

استوديو الفن

حلمت الطفلة "إليسار خوري"، منذ صغرها، أن تصبح نجمة في مجال الغناء، وتحقق الحلم حينما شاركت في البرنامج الشهير "استوديو الفن" عام 1992، ومن خلاله استطاعت لفت الأنظار لصوتها المميز، وشخصيتها المستقلة التي فرضت نفسها من بين المشاركين.

أول ألبوم

طرحت إليسا أول ألبوماتها الغنائية عام 1999 بعنوان "بدي دوب"، وعلى الرغم من مرور 7 سنوات على طرحها لأول ألبوم، منذ مشاركتها باستوديو الفن، إلا أن الفنانة اللبنانية استطاعت أن تحقق شهرة محلية واسعة، قبل طرح الألبوم، وحقق نجاحا كبيرا وقت طرحه بالأسواق.

شائعات

إليسا من أكثر النجمات اللاتي لاحقتهن الشائعات، سواء الوفاة، أو الارتباط العاطفي، فارتبط اسمها بأكثر من شائعة، منها ارتباطها بالنجم وائل كفوري، ونفت الشائعة مؤكدة أنه من أقرب أصدقائها، كذلك شائعة ارتباطها بالموديل اللبناني وديع النجار، وغيرها من الشائعات.

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اتهامها بالغرور

صراحتها المطلقة، وأسلوبها الجريء في الرد على منتقديها، ورفضها التصوير مع بعض معجبيها، جعلها دائما متهمة بالغرور.

جوائز

حصلت على عدد كبير من الجوائز، منها جائزة الموسيقى العالمية كأفضل فنانة في الشرق الأوسط، وفازت بها 3 مرات، كما حصلت على عدد من جوائز الموريكس دور، وجائزة حفل الموسيقى في الأردن، وغيرها.

ألبومات ناجحة

حققت ألبوماتها الغنائية نجاحات كبيرة، وعُرفت بين جمهورها باسم "ملكة الإحساس"، بسبب الطابع الرومانسي في أغانيها، ومن أبرز ألبوماتها "تصدق بمين"، "سهرنا يا ليل"، "بستناك"، وغيرها.

سرطان الثدي

فاجئت إليسا جمهورها، بإعلان خبر تعافيها من مرض سرطان الثدي، من خلال كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، وهو ما سبب صدمة لجمهورها، خاصة أنها لم تعلن من قبل عن مرضها، وبعد الكليب أجرت إليسا عدة عمليات منها عملية جراحية في ذراعها الأيمن.

موقف سياسي

إليسا من النجمات اللاتي تعبرن عن آرائهن السياسية دائما بمنتهى الصراحة والجرأة، فعلى صفحتها بموقع تويتر، تجيب عن الكثير والكثير من الأسئلة السياسية، وترد بمنتهى الوضوح والمصداقية، كما دعمت المظاهرات اللبنانية الحالية، منذ انطلاقتها.

اعتزالها

أعلنت إليسا منذ شهور، اعتزالها الفن عقب طرح آخر ألبوماتها الغنائية، بالتزامن مع عيد ميلادها، وأعربت عن حزنها بسبب ما تتعرض له في الوسط الفني، وتأجل الألبوم نظرا للظروف التي تمر بها لبنان حاليا.