بعد حصولها على درع التكريم.. دنيا بطمة تشكر مهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت المطربة المغربية دنيا بطمة، الشكر لإدارة مهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو والسياحة الترفيهية، بعد حصولها على درع التكريم بالمهرجان.

ونشرت "دنيا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للدرع، وعلقت: "شكرا لإدارة مهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو على هذا التشريف والتكريم، شكرا مصر".

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وعقدت الدورة الثالثة للمهرجان بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 21 حتى 25 أكتوبر الحالي، بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية، من بينها مصر، إيطاليا، المغرب، أوكرانيا، وبيلا روسيا.

وكرم المهرجان الفنان هيثم شاكر عن أحدث ألبوماته الغنائية "معرفة قديمة"، كذلك المطرب محمود ياسين التهامي، والفنانة الفرنسة من أصول مغربية سارة أيوب.