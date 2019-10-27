محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت الفنانة يسرا اللوزي أنها خضعت لـ "أوديشن"، للمشاركة في فيلم "طير أنت"، بطولة الفنان أحمد مكي.
وقالت اللوزي، أثناء لقائها في برنامج "أنا وبنتي"، الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته "أسما": "أنا عملت أوديشن لفيلم طير إنت، وأنا مش كومديانة وما كنش عندي خبرة، وكنت مكسوفة جدا، وما عملتش الدور".
وتابعت: "لما شوفت الفيلم وانبهرت بأداء دنيا، قولت الحمد لله إني ماعملتهوش، لأني مستحيل كنت هاعرف أعمل ربع اللي هي عملته".
وأضافت: "لازم الواحد يعرف نفسه هو عنده مقدرة يقدر يعمل إيه وما يعملش إيه، وأنا لو كنت عملت الفيلم كان ها يلبس في الحيط".
فيلم "طير إنت" بطولة الفنان أحمد مكي، دنيا سمير غانم، ماجد الكدواني، إنجي وجدان، ومن إخراج أحمد الجندي.
وشاركت اللوزي رمضان الماضي في مسلسل "سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، سمير غانم، أحمد سلطان، وهو عمل من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة "طير إنت" لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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