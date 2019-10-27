داليا مصطفى تتذكر والدتها بكلمات مؤثرة.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة داليا مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بوالدتها الراحلة. وعلقت: "الله يرحمك يا أمي، نظرة الحب دي مفتقداها جدا وربنا يخليك ليا يا بابا"، وحازت الصورة على إعجاب جمهور "داليا"، داعين الله أن يتغمد والدتها بواسع رحمته. وتوفيت والدة الفنانة داليا مصطفى يوليو الماضي، وتم تشييع جثمانها من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر. يُذكر أن داليا مصطفى شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "قمر هادي" أمام الفنان هاني سلامة، وانضمت مؤخرًا لفريق عمل مسلسل "حواديت الشانزليزيه".

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