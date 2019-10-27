راغب علامة يطالب بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

طالب الفنان اللبناني راغب علامة، بمحاسبة السارقين والفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة في لبنان.

ونشر راغب صورة عبر حسابه الرسمي على"إنستجرام"، وعلق قائلاً: "قديش حقيقية ومعبرة هذه الصورة، سرقة سنين العمر وسرقة مستقبل الشباب، نعم لمحاسبة السارقين والفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة".

ويساند الثورة اللبنانية عدد كبير من الفنانين من بينهم إليسا ونانسي عجرم ومايا دياب وراغب علامة وأمل حجازي وهيفاء وهبي والاعلامي نيشان ومروى اللبنانية ومادلين طبر وناصيف زيتون ونجوى كرم ونادين نجيم.

يذكر أن، آلاف الأشخاص في بيروت، تظاهروا احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، فضلًا عن اعتراضهم على سياسة التقشف الحكومية والمطالبة بتحسين أوضاع المعيشة، حيث يشهد لبنان منذ أيام العديد من المسيرات الاحتجاجية لتصبح أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.

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